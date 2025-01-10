Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Giriş Tarihi: 10.1.2025 11:18 Son Güncelleme: 10.1.2025 11:45

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Hakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye'nin terörü kaynağında bitirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Bakan Fidan, "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan terör örgütü PKK/YPG ile mücadele hakkında, "Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir" dedi.

Fidan, "Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
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