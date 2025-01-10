Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve Yardımcısı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 10.1.2025 08:21 Son Güncelleme: 10.1.2025 08:37

SON DAKİKA: Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi gözaltına alındı.

İHA
SON DAKİKA: Mersin’de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika... Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

BAŞKAN VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI!

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

TERÖR SORUŞTURMASI

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.

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SON DAKİKA: Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve Yardımcısı gözaltına alındı
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