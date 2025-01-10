“Türkiye’de umutsuzluk siyasetine asla yer yok”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 'Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, Kahramanmaraş için önemli bir mekânın temelinin atıldığını ve burada verdikleri bir sözü daha tuttuklarını söyledi. Bakan Kurum, "Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik. İnşallah kısa bir süre sonra yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Allah'ın izni ile yine milletimizin destekleriyle, dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde, Maraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, işyerimizi bitirip Kahramanmaraş'ı kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu. Bakan Kurum, "Gittiğimiz her yerde onca acıya rağmen hep devletimize güven görüyoruz. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde, umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi karanlık siyasete de yer yoktur. Gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım. Gelin Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın derdiyle bir dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merhem olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın. Hiç fark etmez. Aziz milletimizin yanındayız, kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz" dedi. DHA