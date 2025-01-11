Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

23 buçuk yıldır gece gündüz demeden AK Parti için memleketin selameti için mücadele deden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğin şehri, Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetteki her vatandaşımıza adil hizmet götüren partidir. Bin yıllık kardeşliğimize kast eden tavrı elimizin tersiyle ittik.