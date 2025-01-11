CHP’li belediyeler Marmara’yı ölüme terk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SABAH'a Marmara Denizi'nin korunabilmesi için açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerin sorumlulukları olduğunu ve denizin hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden Büyükakın, "Marmara Denizi ölüyor. Marmara Denizi'ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasyon deşarj oluyor. 4.5 milyon metreküpün yüzde 53'ü sadece ön arıtma ile deşarj ediliyor. Erdek Körfezi'nde müsilaj görüldü. 7 haftada İzmit'e geldi. Tedbirler alınmazsa, gerekenler yapılmazsa bütün Marmara'yı tekrar müsilaj problemi bekliyor. Marmara Denizi'nin tamamının korunabilmesi için Marmara Denizi'ne sınırı olan bütün belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. İstanbul'da acilen 4 tane arıtma tesisi yapılması lazım. Beş yıl geçti 1 tane arıtma tesisi yapılmadı" dedi.

'BİZ TEMİZLİYORUZ İBB KİRLETİYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Büyükakın, "Yok bana yer vermediler, yok para vermediler, onu yapmadılar, bunu yapmadılar diyerek zaman kaybettiler. Böyle bir dünya yok. Bu bir milli mesele. Kocaeli'nde körfez kirlenmesin diye, 23 tane arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Kanalizasyon suyu bir damla denize gitmiyor. 23 arıtma tesisinin sadece yıllık elektrik maliyeti 700 milyon lira" diye konuştu.