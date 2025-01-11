Edebiyatın usta kalemine hüzünlü veda

Türk edebiyatının usta isimlerinden, devlet sanatçısı unvanlı yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri dün dualarla son yolculuğuna uğurlandı. AKM'deki törenin ardından sevenleri camide bir araya geldi. En yakın dostunu kaybeden oyuncu Türkan Şoray, "Geçen hafta beni yemeğe davet etmişti. Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi" dedi. Selim İleri için dün ilk tören Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene aile yakınları, edebiyat dostları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çalı katıldı.

Selim İleri'nin Türk bayrağına sarılı tabutu AKM sahnesinde tören için tutuldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Selim İleri, Türk edebiyatına büyük katkılarda bulundu. Yazdığı kitaplarla bir sanatçı olarak görevini yerine getirdi. İstanbul kültür ve sanat hayatının bir parçası oldu. Yazdığı kitaplar ve eserlerle de olmaya devam etmektedir. Türk edebiyatının parlak yıldızıydı. Hayatı ile sanatının özelliklerini ortaya koymuştur. Onu rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.

DUALARLA UĞURLANDI

AKM'deki törenin ardından Selim İleri'nin naaşı omuzlara alındı. Usta yazar için Üsküdar Vaniköy Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Müjde Ar, Kerem Alışık ve Canan Barlas gibi isimler katıldı. Türkan Şoray, Selim İleri'nin tabutu başında uzun süre bekledi ve fotoğrafını izledi. En yakın dostunu kaybeden Türkan Şoray, "İnsanın haftada 2-3 defa sohbet ettiği dostunu kaybetmesi anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor insanı. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum, hiçbir şey söyleyemeyiz. Geçen hafta beni bugün saat 18.00'de yemeğe davet etmişti. Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi. Güzel yaşadı. Çok sevildi. Hayata değerler katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları çok okundu, çok sevildi. Kitaplarıyla ölümsüz. O benim sevgili dostum olarak kalacak. Çok derin bir dostluğumuz vardı. Hayat hakkında çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Şimdi o yok, onu arayacağım" dedi. Cenaze namazının ardından Selim İleri'nin cenazesi Kadıköy Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.