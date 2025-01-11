Genç kameraman şehit edildi

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan (25), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunca şehit edildi. Siyonistler, Gazze'nin Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı. Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve bu sırada karşıdan uzun namlulu silahla hedef alındığı görülüyor. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 203'e yükseldi.