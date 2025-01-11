Halep’teki ay yıldızlı sancak CHP’yi neden rahatsız ediyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın-Denizli Otoyolu açılışında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:

Efeler diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün ebediyete irtihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yâd ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisinin yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim âşığı gönül insanıydı. Partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz.

Esad, Suriye'yi uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Aile olarak ürettikleri haplar, ölüm ve işkence merkezine çevrilen hapishaneler, evlatları önünde katledilen kadınları burada saymıyorum. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler. Eski genel başkanlarının Esad sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum; Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor? Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Dera'nın camilerinde Türkiye için yapılan dualar, sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camii'ndeki dualara tepki göstermelerinin asıl sebebi nedir? Öte yandan Başkan Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle paylaştığı mesajda da "Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



TURİZM VE TİCARET AĞINA YÜKSEK STANDARTLI ULAŞIM

Aydın-Denizli otoyolu 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Otoyol ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1.5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor. Otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacak. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması, bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak. Ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak. Başkan Erdoğan da otoyolla ilgili, "Otoyolun 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. 70 km'lik kesimini de 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı Kuyucak'tan başlayıp Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına indi" bilgisini verdi.



ASIRLIK HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi sadece bu süreçten güçlenerek çıkarmayacağız, aynı zamanda asırlık hayallerimizi de Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Muhalefetin sahte gündemlerinin peşine takılmaya vaktimiz yok. Biz, işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız, güçlü taraflarımızı tahkim edecek, zayıf yanlarımızı güçlendireceğiz.

ARAMIZDA VİZYON VE ZİHNİYET FAKRI VAR

Yol medeniyettir. Yol ulaşım, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere iki çift lafım var. Sizinle aramızda sadece vizyon farkı yok, niyet, anlayış ve zihniyet farkı var.

TEK PARTİ FAŞİZMİNDEN KURTULAMADILAR



BU ülkenin iftiharlarına sevinemiyorlar. Askeri diplomatik kazanımlarımızdan dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizi. 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esad devrildi, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden biz de memnuniyet duyduk. Suriye'nin özgürleştirmesi bizi de sevindirdi. Peki bu CHP'nin mazlum Suriye halkı ile alıp veremediğiniz nedir? Haktan hukuktan bahsederken niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz? Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini itiraf eden başkanınızla ilgili bile açıklamanız olacak mı Sayın Özer? Bunlar cevap veremeyecekleri sorulardır. Tek parti faşizminin kodlarından kendilerini kurtaramadılar. İşte böyle bir partiye rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

DÜNYA TAKDİR EDİYOR

ABD Başkanı Trump dahil dünya liderleri Türkiye'nin başarısını teyit ediyor. Türkiye ayağına vurulan prangaları parçaladıkça gücünü en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor.

BUNLAR İŞ YAPMAZ ÇÜNKÜ TEMBELLER!



Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da asla yaşatmayacağız. Güçlenerek, ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Tünel, köprü yaptık, mutlaka bir kulp taktılar. Millete hayrı dokunan işlerin ucundan tutmadılar. Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çeken muhalefet olmasa ülkemiz daha farklı konumda olurdu. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için harcadık. Muhalefette isimler değişse de zihinler değişmiyor. Ne iş yapma niyetleri var ne de yaptıklarımıza tahammül ediyorlar. Bunlar iş yapmıyor, çünkü bunlar tembel. Konforumuz bozulmasın, ağzımızın tadı kaçmasın havasındalar. Şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak daha çok hoşlarına gidiyor. "On dönüm bostan yan gel yat Osman" sözü bunlarda vücut bulmuştur.