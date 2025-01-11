PKK/KCK’ya belediyede söz sahibi olmalarına yön vermişler

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Hakkında terör soruşturması süren Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve öncesinde de yurt dışına çıkışının önüne geçmek için pasaportuna da tedbir konulduğu ortaya çıktı. 2024 yılından itibaren ve belediye yönetime geldikten sonra terör örgütü PKK/KCK ilişkilerini yoğunlaştırdıkları belirlenen gözaltındaki 6 ismin, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetimde PKK/KCK üyelerinin belediyede söz sahibi olmalarına yön verdikleri öne sürüldü.

KCK üyelerinin yönetimde söz sahibi olarak kadroları kendi inisiyatifleriyle değiştirdiği ve örgüte belediye kaynakları üzerinden finans sağladıkları iddialar arasında yer alırken, gözaltına alınan bazı meclis üyelerin açık açık terör örgütü propagandası yaptığı, seçim sonrası kayyum atanan DEM'li belediyeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettikleri, toplumda kim var nefret yayarak ayrımcılığı körükledikleri nefret söyleminin yayılmasına finanse ettikleri ve PKK/KCK üyeliklerinin devam ettiği ileri sürülüyor.