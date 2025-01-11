PKK/YPG için yolun sonu geldi

Türkiye'nin 'Askeri harekat yaparız' uyarısıyla Suriye'de köşeye sıkışan PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Avrupa'dan yalvarırcasına destek istemesi sonra bazı Batı ülkeleri terör örgütünü kurtarma derdinde düştü. Suriye'de terör örgütü YPG'ye kol kanat geren Batılı ülkeler, Türkiye'nin attığı ve atacağı adımlar karşısında neler yapacaklarını masaya yatırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki gelişmeleri görüşmek amacıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanlarıyla Roma'da buluştu. Fransız AFP ajansına göre Roma'da ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa Dışişleri Bakanları ile AB'li yetkililerin katılımıyla düzenlenen Suriye toplantısında terör örgütü YPG'yi korumanın yolları da konuşuldu. PKK/YPG elebaşı Şahin'ın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda "Biz DEAŞ'a karşı sizin için savaşıyoruz" demesi ve gazetenin teröristbaşı için "Kürt General" ifadesini kullanması yeni bir skandal olarak tarihe not düşüldü. Türkiye'nin askeri harekat yapabileceğini ilk dile getiren isim olan Hakan Fidan dün de İstanbul'da aralarında çok sayıda yabancı gazetecinin de olduğu medya temsilcileriyle buluşmasında Suriye'de atılacak kararlı adımların altını bir kere daha çizdi. Batı ülkelerini de net bir şekilde uyardı. İşte Fidan'ın sözleri:

Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. Defaatle söyledik. PKK/YPG'ye karşı ya başkası ya Türkiye adım atacak. PKK/YPG tehdidiyle yaşama şansımız yok. Amacımız düşmanımız olan bir tehdidi ortadan kaldırmak. Tehdit ya kendini bize düşman etmekten çıkartacak ya da ortadan kaybolacak ve biz bunun için gerekeni yapacağız.



LE MONDE: EN GÜÇLÜ TÜRKİYE

Öte yandan Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi de Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Yazıda Suriye'de değişen dengelere vurgu yapılarak "Türkiye'nin 2025'e Ortadoğu'da güçlü bir konumda başladığı değerlendirmesi" dikkat çekti. DIŞ HABERLER





MUHATABIMIZ ABD

Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Sınırımızın öbür yanındaki ülkelerin toprağında bir gözümüz yok. Amacımız bizim düşmanımız olan bir tehdidi ortadan kaldırmak. Tehdit ya kendini bize düşman etmekten çıkartacak ve biz bunu doğrulayabileceğiz. Ya başka boyuta evrilecek ya da ortadan kaybolacak. Biz illa şiddet olsun diye şiddet uygulama taraftarı değiliz.

Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyalog sürdüreceğiz. Sayın Trump'ın ülkemizin bölgesinde ve küresel düzlemdeki kilit rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik.

HİKÂYEMİZ YENİ BAŞLIYOR

Suriye'de hikâyemiz yeni başlıyor. Bölücü örgütün ve uzantılarının sonu görünmekte. Eski düzen devam etmeyecek. Terörsüz Türkiye hedefimiz gerçekleşecek.



ABD: YABANCI TERÖRİSTLER SURİYE'Yİ TERK ETMELİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, "Biz, Suriye'de bulunan herhangi bir yabancı teröristin ülkeyi terk etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kişilerin çoğunun, kendi hükümetleriyle birlikte yürütülen bir sürecin sonunda vatandaşlıklarına veya geldikleri ülkelere geri dönmeleri ve eylemlerinden dolayı adaletle yüzleşmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ancak Bass, bu ifadesinin terör örgütü PKK/YPG için geçerli olup olmadığına değinmedi.