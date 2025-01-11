Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz

Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuştu: "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bölücü terör musibetinden ülkemizi kurtaracağız. Son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. Sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik. Kadil'le ülkemiz arasında sarsılmaz bir duvar ördük. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden yıkıp attık. Teröristlerin önünde iki seçenek var. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar.Biz Özgür Özel'den umutluyduk, iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimizle uyumlu tablo göremedik. CHP'de hiçbir değişim olmadı, milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını edinemediler. Siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek sanıyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi çocuk oyun alanına çevirdiler. Komiklikte birbirleri ile yarışıyorlar. Bir şeyler karalamış, borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altınmış. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade olur."