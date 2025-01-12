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Giriş Tarihi: 12.1.2025 11:02

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’da vefat eden Halil Özcan’ın ailesini unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Olağan İl Kongresi’nin ardından, gece geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Halil Özcan’ın ailesini ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’da vefat eden Halil Özcan’ın ailesini unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından, geçtiğimiz yıl vefat eden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Evli ve altı çocuk babası olan Halil Özcan, 2024 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreyi tamamladıktan sonra gece Halil Özcan'ın vefatının yıl dönümünde, ailesine başsağlığı dilemek üzere Şanlıurfa'daki evine uğradı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özcan ailesine taziyelerini ileterek, merhum Halil Özcan'ın ruhu için Fatiha okudu ve dualar etti. Aile fertleri, Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisinin gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’da vefat eden Halil Özcan’ın ailesini unutmadı
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