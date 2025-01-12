CHP İzmir’i değil makam koltuklarını seviyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Özgür Özel'in Körfez çıkışına yanıt verdi. "İzmir'in en büyük sorunu, çözüm üretmek yerine bahanelere sığınan CHP yönetimidir" diyen Dağ şu açıklamada bulundu:"Körfez kokusu, maaş krizi ve altyapı sorunları, yıllardır çözülememiş ve bu beceriksizlik artık kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Kendi başarısızlıklarını örtmek için sürekli hükümeti suçlayan bu zihniyet, en hafif tabirle İzmirlilerin idrak ve muhakeme gücünü küçümsemektedir. Maaşları ödeyemeyen bir belediye başkanını savunmak için Ankara'dan İzmir'e koşan Özel'in açıklamaları, CHP'nin içine düştüğü acziyetin en net göstergesidir. Körfezi temizlemek, bütçeyi doğru kullanmak ve işçilerin alın terinin hakkını vermek yerine getirilemezken suçu başkalarına atmak hemşehrilerimizi kandırma çabasıdır. İzmir hizmeti, İzmirliler konforlu ve temiz bir şehri hak etmektedir. CHP'nin sevdiği İzmir değil, İzmir'in sunduğu makam koltuklarıdır."