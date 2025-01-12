DEM heyeti Demirtaş ile görüştü

Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından heyet basın açıklaması gerçekleştirdi. Önder, Türk ve Buldan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ziyaret sonrası konuşan Önder, "Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak" dedi.Görüşmesonrası Selahattin Demirtaş'ın açıklaması da paylaşıldı. Demirtaş, kendi açılarından sürecin "demokratikleşme ve kardeşlik süreci" olduğunu belirterek, buna karşın "Çağrıyı yapacak olan da olası bir çağrının muhatabı da biz değiliz. Siyasetçiler olarak bizim rolümüz ve misyonumuz, barış zeminini güçlendirmek, tarafları barış için cesaretlendirmek, teşvik etmek ve barışı kolaylaştırmaktır" dedi. Siyasal bir barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.