Marmara’yı zehirleyen belediyeler radara takıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kirli su deşarjı yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 4 milyon 346 bin liralık idari para cezası uyguladı.
Denetimler kapsamında diğer özel işletme tesislerine de cezalar kesildi. Cezaların toplam tutarı 10.3 milyon lirayı aştı. Bakanlığa bağlı ekipler, müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında 389 denetim gerçekleştirdi.
Bakanlık, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 7 ilde eşzamanlı denetim ve izleme çalışmalarına yıl boyu devam edecek.