Marmara’yı zehirleyen belediyeler radara takıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kirli su deşarjı yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 4 milyon 346 bin liralık idari para cezası uyguladı.Denetimler kapsamında diğer özel işletme tesislerine de cezalar kesildi. Cezaların toplam tutarı 10.3 milyon lirayı aştı. Bakanlığa bağlı ekipler, müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında 389 denetim gerçekleştirdi.Bakanlık, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 7 ilde eşzamanlı denetim ve izleme çalışmalarına yıl boyu devam edecek.