Örgütü belediyede söz sahibi yapmışlar

Mersin'de gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesinin terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak ve örgüte üyelikleri ile ilgili soruşturmaları devam ediyor. Gözaltına alınan Sarıyıldız'ın yurtdışına çıkış yasağı getirildiği, bu kapsamda pasaportuna tedbir konulduğu öğrenildi. Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantı kurdukları belirlenen gözaltındaki 6 ismin, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye kadrolarına da örgütle iltisaklı isimleri yerleştirdikleri belirtildi. Soruşturma dosyasına göre KCK'nın atadığı isimlerin belediyede söz sahibi olduğu, belediye kaynaklarını örgüte aktarıldığı iddialar arasında yer alırken, gözaltına alınan bazı isimlerin örgüt propagandası yaptığı, PKK/KCK üyeliklerinin devam ettiği ileri sürülüyor.