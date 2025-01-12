Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK’lı etkisiz!

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine geçit vermedi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.