Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Başkan Erdoğan, dün 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne de katıldı. Erdoğan, yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin çalışmalarına ve hedeflerine dair mesajlar verdi. Şanlıurfa'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Merhum Mehmet Akif İnan'ın, merhum Kazancı Bedih'in şehri Şanlıurfa'yı gönülden selamlıyorum. Bugün Şanlıurfa'da çok farklı bir coşku gördük. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan bir Urfa gördüm. Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip çıktığınız için hepinizi yürekten tebrik ediyorum.Biz Şanlıurfa'yı biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Çünkü biz Urfa ile hep samimiyet diliyle konuştuk. Bizim Şanlıurfa ve Urfalı kardeşlerimizle aramızda farklı bir bağ var. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete darılma olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine bakmadan 81 ilin hepsine adil hizmet götüren partidir.Biz Şanlıurfa'nın gönlündeki dağlara bakıyoruz. Önemli olan o. Hangi dağ İbrahim Peygamber'den yüce olabilir? Hangi dağ Eyüp Peygamber'le boy ölçüşebilir? Hangi tarih Şanlıurfa'nın tarihine meydan okuyabilir? Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın şanının nereden geldiğini benimsemiyorlar. Şanlıurfa, şanının nereden geldiğini gayet iyi bilir.Terörü bir silah, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir. Bölücü terör örgütü bu topraklara kandan, acıdan başka bir şey getirmedi. Kan dökerek ulaşılacak hiçbir hedef yoktur. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Verilen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bunlar için de üçüncü bir yol mevzu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Bu konuda siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik bir umut doğdu. Siyasette oluşan bu müspet havayı çok kıymetli buluyoruz. Bin yıldır yan yana barış içerisinde yaşadığımız bu topraklarda kardeşliğin güneşi gönülleri ısıtsın istiyoruz.Ulaşımda Şanlıurfa'yı çevre illere bağladık. Böylece Şanlıurfa'nın Antep, Adana, Ankara ve İstanbul gibi ve Doğu Akdeniz limanlarına ulaşımını sağladık. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tanıştıracak olan hızlı tren projesi bu yıl içerisinde tamamlanacak. Şanlıurfa-Mardin hızlı tren projesinde de sona geldik. Siverek organize sanayisinin arıtma tesisi yapımı devam ediyor.Başkan Erdoğan'ı, salona girişinde İbrahim Tatlıses "Haydi söyle" şarkısıyla karşıladı. Erdoğan konuşmasının ardından İbrahim Tatlıses iel birlikte "Urfalıyım ezelden" türküsünü okudu ve Şanlıurfalılardan büyük alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek, "Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar" diyen Tatlıses, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz?B u sözü alalım" diye sordu. Başkan Erdoğan bu soruyu "Sen varsan varım" şeklinde cevapladı.