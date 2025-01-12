Ticaret Bakanlığı "cayma hakkı" ile ilgili iddiaları yalanladı

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."