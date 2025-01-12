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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Yağmurda gel de çileyi gör

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Sayın Özel, İzmir’i yağmur sularında boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğu dönemde de ziyaret edin. Belki o zaman belediye başkanlarınıza kırmızı kartı göstermeniz gerektiğini anlarsınız

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Yağmurda gel de çileyi gör
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Sayın Özel, İzmir'i sadece güneşli havalarda değil yağmur sularında boğulma tehlikesi yaşayanların olduğu dönemde de ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum! Belki o zaman kendiniz dahil belediye başkanlarınıza kırmızı kartı göstermeniz gerektiğini anlarsınız" çıkışında bulundu.



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Lideri Özgür Özel'in İzmir programında yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de aklımızla dalga geçen açıklamalar yaparak, 'Siyasi hayatım İzmir'e hep çok yakındı, İzmir benim için çok kıymetli' demiş" ifadelerini kullandı.



MAHALLE SAYISINI BİLMEYEN VEKİLLER
Çankırı, "Sayın Özel'in özelinde kendilerini ve mahalle sayısını bilmeyen vekilleriyle her yağmurda dükkanlarını su basan esnafın, kokan körfezin, ıslahı yapılmamış derelerin ve çukurlu yollar yüzünden araçlarıyla sanayi yollarını mesken edinen vatandaşların da yanında, yakınında görmek isteriz. Sayın Özel, İzmir'i sadece güneşli havalarda değil yağmur sularında boğulma tehlikesi yaşayanların olduğu dönemde de ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum! Belki o zaman kendiniz dahil belediye başkanlarınıza kırmızı kartı göstermeniz gerektiğini anlarsınız" dedi.

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Yağmurda gel de çileyi gör
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