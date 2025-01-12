Yavru gorilin ismi Zeytin oldu

İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulunan ve koruma altına alınan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir anket düzenlendi. Sosyal medyada düzenlenen ankette "Üzüm", 'Kömür', "Misket" ve "Zeytin" isimleri arasından seçim yapılması istendi. Yavru goril için ankette yüzde 30,6 oranında "Zeytin" adı birinci çıktı. Bundan sonra yavru gorilin adı Zeytin olacak.

YÜZDE 30,6 OY ALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz" denilerek anketin sonuçları da paylaşıldı. Anket sonucuna göre; Üzüm yüzde 15,6, Kömür yüzde 27,8, Misket yüzde 26 ve Zeytin yüzde 30,6 aldı. Zeytin isminin belirlenmesi sonrasında sosyal medyada birçok kişi Zeytin adı hakkında farklı değerlendirmelerde de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almıştı. Kutu açıldığında nesli tükenmek üzere olan goril yavrusunun kutuda olduğu görülmüştü. Yavru gorili ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli teslim almış ve rehabilitasyon ve bakımı yapılmıştı. Yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği öğrenildi.