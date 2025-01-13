38 şüpheli gözaltına alındı! 8 şüpheli firar etti

Suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise firari olduğu, firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
SABAH'ın ulaştığı gözaltı listesi şöyle:
GÖZALTINA ALINANLAR
"ADNAN ACAR, AHMET AKTAŞ, ALİ FIRAT BAYCAN, ALİCAN ABACI, AYBEN YANARDAĞ, AYŞEGÜL ÜNAL, CEM ALPER AKYÜZ, BAKİ NUGAY, ERDAL KAVAK, ESRA YENİDÜNYA, FATİH ALPKAYA, FATMA MELİKE DİŞBUDAK, FERHAT KELEŞ, FERİDE GÜNDÜZ, GÖZDE ŞAHİN, İBRAHİM HALİL ÇALIŞ, MEHMET BÜYÜKGÜZEL, MEHMET ERTAÇ AYDIN, MEHMET SİNAN KORALTAN, MEHMET ŞİMŞEK, MERT ÇELİK, MUSTAFA MUTLU, MUSTAFA EMİR GÜLERYÜZ, MUSTAFA SEYMEN, MUSTAFA US, MUSTAFA YOLCU, MÜZEYYEN KARAKAŞ, ÖMER GÜNGÖR, ÖNDER GEDİK, ÖZCAN TUNÇEL, ÖZGÜR GÖLCÜK, ÖZKAN AKTAŞ, SİBEL ÇELİK, SİNAN KALENDER, TUBUHAN AKSOY, ÜMİT GÖZÜTOK, ÜVEYS ÜNAL, YAŞAR ÖZKAN, Rıza AKPOLAT"