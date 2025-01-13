Haberler Gündem Haberleri 38 şüpheli gözaltına alındı! 8 şüpheli firar etti
Giriş Tarihi: 13.1.2025 13:30 Son Güncelleme: 13.1.2025 13:52

38 şüpheli gözaltına alındı! 8 şüpheli firar etti

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise firari olduğu, firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
38 şüpheli gözaltına alındı! 8 şüpheli firar etti

Suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise firari olduğu, firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SABAH'ın ulaştığı gözaltı listesi şöyle:

GÖZALTINA ALINANLAR

"ADNAN ACAR, AHMET AKTAŞ, ALİ FIRAT BAYCAN, ALİCAN ABACI, AYBEN YANARDAĞ, AYŞEGÜL ÜNAL, CEM ALPER AKYÜZ, BAKİ NUGAY, ERDAL KAVAK, ESRA YENİDÜNYA, FATİH ALPKAYA, FATMA MELİKE DİŞBUDAK, FERHAT KELEŞ, FERİDE GÜNDÜZ, GÖZDE ŞAHİN, İBRAHİM HALİL ÇALIŞ, MEHMET BÜYÜKGÜZEL, MEHMET ERTAÇ AYDIN, MEHMET SİNAN KORALTAN, MEHMET ŞİMŞEK, MERT ÇELİK, MUSTAFA MUTLU, MUSTAFA EMİR GÜLERYÜZ, MUSTAFA SEYMEN, MUSTAFA US, MUSTAFA YOLCU, MÜZEYYEN KARAKAŞ, ÖMER GÜNGÖR, ÖNDER GEDİK, ÖZCAN TUNÇEL, ÖZGÜR GÖLCÜK, ÖZKAN AKTAŞ, SİBEL ÇELİK, SİNAN KALENDER, TUBUHAN AKSOY, ÜMİT GÖZÜTOK, ÜVEYS ÜNAL, YAŞAR ÖZKAN, Rıza AKPOLAT"

FİRARİ OLANLAR:

"AZİZ İHSAN AKTAŞ, DOĞAN AKTAŞ, HAMİT ÜNAL, KIYASEDDİN YAĞAN, RAMAZAN MURAT AKTAŞ (YURTDIŞI), TEKİN AKTAŞ, RIZA AKPOLAT, YUSUF AKIN"

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