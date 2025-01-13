"Akdeniz Belediyesi’de hizmetleri aksamadan devam edecek"

İçişleri Bakanlığı'nın 13 Ocak 2025 tarihli kararıyla Merkez İlçe Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak atandı. Zeyit Şener, ilçe genelinde belediye hizmet, proje ve çalışmaların aksamadan süreceğini söyledi. Sabah saatlerinde Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binasına gelen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Başkanlık makamına geçerek görevine başladı. Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Şener, ayrıca Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve projelerin kesintisiz ve ayırımsız bir şekilde devam edeceğini söyledi.