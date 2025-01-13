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Giriş Tarihi: 13.1.2025 15:31

Bakan Kurum CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı Bakanlık’ta kabul etti. Kentsel dönüşümün ele alındığı kabulde belediyelerle iş birliğinin önemine değindi.

Bakan Kurum CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı Bakanlık'ta kabul etti. Kentsel dönüşümün ele alındığı kabulde belediyelerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti
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