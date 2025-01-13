Bakan Vedat Işıkhan’dan Mansur Yavaş’a sert yanıt: Borçlarına karşılık tuvalet ve depo teklif etti!

"ABB TUVALET VE DEPOLARI TEKLİF ETTİ"

Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan, bu tekliflerin gerçekçi olmadığını savundu. "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı" dedi.