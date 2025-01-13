CHP lideri Özel’e işçi protestosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çiğli ilçesinde kent lokantası ve kent kitaplığının açılışını gerçekleştirdi. Törende Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuşması sırasında,

İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışırken güvenceli iş talebiyle iş bırakma eylemi yapan ve ardından işten çıkarılan bir grup işçi "Susma haykır, taşerona hayır" sloganı attı. Olaya müdahale etmek isteyen kişilerin de araya girmesiyle kısa süreli arbede yaşandı. İşçiler, polis ve zabıta ekiplerince sakinleştirildi.