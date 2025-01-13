Muhsin Yazıcıoğlu davasında önemli gelişme! Sivas eski belediye başkan yardımcısı tanık olarak ifade verdi

25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, beraberindeki; gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın içerisinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü. Helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu ve beraberindekiler hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 16 yıllık sürenin ardından BBP'li Sivas Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, helikopterin düşmesi sonucu ana davanın açılması için Sivas Adliye Sarayı'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kahramanmaraş'ta kazanın dosyasına bakan savcıya tanık olarak ifade verdi.

12 SANİYELİK BİR GÖRÜŞMEMİZ VAR

İfade öncesi adliye önünde açıklamalarda bulunan Sivas Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, "Ben ve birçok arkadaşım o gün kazada kalan arkadaşlarımızı başta genel başkanımızı telefonla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden arayanlar oldu. Bu aramalar içerisinde ben Yüksel Yancı'yı arıyorum. Telefonu çalınca aramaya devam ettim. GSM operatörlerinden aldığımız mahkemelere ve savcılara sunduğumuz raporda saat 22.54'te benim aradığım telefon açılıyor. 12 saniyelik görüşme var. Fakat karşımda herhangi bir ses duymadım. Tabiat sesine benzer sesler geldi. O gün orada olanlar Yüksel Yancı'nın telefonunu açtılar. Yüksel Yancı'nın, GSM operatörlerinden alınan ve avukatlarımızın elinde olan telefon kayıtlarına göre saat 21.00'e kadar görüşmeleri var. Aynı dakikalarda benden sonra yine Yüksel Yancı'nın yakın bir akrabası Yüksel Yancı'yı arıyor ve telefon açılıyor. Karşıdaki muhatap diyor ki 'Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer.' Bu hemşerimizle birlikte Malatya'ya gittik özel yetkili savcıya ifadesini benim yanımda bu şekilde verdi." dedi.

ANA DAVANIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Helikopterin düşürüldükten sonra tamamen ölümlerini beklemek için orada birilerinin olduğunun mahkeme tarafından belirlendiğini söyleyen Avcı, "Bu işin kaza olmadığı suikast olduğu gayet açıktır. 16 yıldır maalesef ana dava açılmadı. Ana dava açılacak olursa bu işin çorap söküğü gibi çok kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. 16 yıldır gerek Malatya'daki mahkemelerde gerek Maraş'taki mahkemelerde, Ankara Yargıtay'daki mahkemelerde dinlediğimiz, gördüğümüz bu hadisede her şeyin açık ve net olduğu ortadadır. Ana davanın açılmasını bekliyoruz. Maalesef savcılarımız görevlerini yapıyorlar. 200 tane klasör var bu klasörleri okuyup, anlamadan görev yerleri değişiyor. Dolayısıyla dosya sürüncemeye bırakılıyor. Kahramanmaraş ana dosyasına bakan savcımıza SEGBİS sistemiyle ifademizi vereceğim. Bu 16 yıllık süre içerisinde dava tam bir futbol maçına döndü. Orta sahada top çevrilip, taca atılıyor. Buradan maksadın bizleri ve aileleri yıldırmak olduğunun kanaatindeyim. Zaman aşımına uğratılmak ve dosyanın kapatılması isteniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. " diye konuştu.