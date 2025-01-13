Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Bakanlığın hedefinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

BAZI HEKİMLERİMİZE BU YETKİ VERİLMİŞTİ

Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyon bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı hekimlerimize bu yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermotoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir.

Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan, bunun eğitimini veren branşlarla ilgili bir açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi.

Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.

MERDİVENALTI UYGULAMALAR ENGELLENMİŞ OLACAK

Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, Tıpta Uzmanlık Kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu.

Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlayacağız.

Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdivenaltını engellemiş olacağız.

3-4 SENE İÇİNDE YETERLİ SAYIDA…

Şu anda toplam plastik cerrahlarımızın beşte biri kamuda çalışıyor. Cildiye hekimlerimizin ise üçte biri çalışıyor. Sadece estetik amaçlı uygulamaların sonucunda bunların kamuda azaldığını söyleyemeyiz.

Özellikle uzman hekim açığımızı, üç dört sene içinde bunların da kamuda yeteri sayıda olmasını planlamak için çalışma yaptı. Randevu sistemimizde en önemli sorun bu branşlarla alakalı.

AİLE HEKİMLİĞİNİ KUVVETLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Aile hekimliğini çok önemsiyoruz. Siz koruyucu hekimliği yapmazsanız, 5-10 sene sonra şekerinden kilosuna kadar, çok büyük bir sıkıntıya girersiniz. Aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.

Aile hekimliği kişilerin sağlığından sorumlu. Genel anlamda söylüyorum; 3 bin 500 nüfusun aile hekimi, bu nüfusun sağlıklı kalmasını sağlamaktan sorumlu. Öyle olunca bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz. Aynı nüfus daha çok hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa aynı nüfus bir önceki döneme göre, demek ki koruyuculuğu yeteri kadar sağlatamamış demektir.

"AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞLARINI KESMEDİK"

Biz aile hekimliği maaşlarını kesmedik. Biz şunu yaptık, bunların teşvik miktarlarını artıralım. Bu teşvik miktarlarını üç kat artırarak, bu nüfus daha az hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa; sana ilave bir teşvik ödemesi yapacağız.

Aile hekimlerimize cari bir bütçe veriyoruz. Kurumsal kimlik oluşturmamız lazım. Aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Sonuçta hekimlik ve sağlık güven endeksli bir hizmet. Karşıdaki insanlara güvenmeniz lazım. Biz bu konuda kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz.

Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.

Temel sağlık hizmetlerimizi tamamen ücretsiz yapıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz şu anda; üçüncü ve ikinci basamaklarda uygulanan sadece akupunktur ve fitoterapinin bunun eğitimini almış ve yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından yapılabilirliğini sağlıyoruz. Amacımız sadece aile hekimlerine gitmeyi sağlamak. Zaten aynı tedavi üçüncü basamak hastanelerde yapılabiliyor. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama."