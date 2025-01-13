SGK’dan CHP’li Yavaş’ın tuvalet teklifiyle ilgili açıklama: Ya bilgi eksikliği ya da..

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti olmadığı için" mümkün olmadığı vurgulandı.

Konuya ilişkin, kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyet uygulandığının belirtildiği açıklamada, bugüne kadar SGK'ye birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığının altı çizildi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Işıkhan, SGK'ya borcu olan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu ve borçların büyük kısmının bu belediyelere ait olduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mahsuplaşma çabalarının sonuçsuz kaldığına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu gayrimenkullerinin tamamında haciz, şerh, ipotek var" demişti.

167 MİLYAR LİRALIK BORCUN YÜZDE 70'İ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT

Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarının yüksekliğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Belediyelerin SGK'ya toplam borcu 167 milyar lira. Bunun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. 30 büyükşehir belediyesinin sadece 14'ü CHP'li olmasına rağmen, büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı bu belediyelere ait.

İŞTE CHP'Lİ BELEDİYELERİN BORÇLARI

İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin SGK'ya olan borç miktarlarını da paylaşan Işıkhan, bu belediyelerin borçlarının son 5 yılda büyük oranlarda arttığını söyledi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 12 milyar TL borç (5 yılda borç 2.000 kat artmış)

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 8,7 milyar TL borç (5 yılda borç 55 kat artmış)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 7,3 milyar TL borç (5 yılda borç 100 kat artmış)

"ABB TUVALET VE DEPOLARI TEKLİF ETTİ"

Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan, bu tekliflerin gerçekçi olmadığını savundu. "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı" dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU DAHA AZ

Bakan Işıkhan, SGK'ya borçlu olan özel sektörün durumuna da değinerek, "Özel sektörün borçları belediyelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede. Hiçbir özel sektör kuruluşunun borcu bu düzeyde değil" ifadelerini kullanmıştı.