Yazıcıoğlu suikastı davasında zamanaşımı

BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği 25 Mart 2009'daki helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Sanıklardan, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Çelikbilek'e TCK'nın 257/1. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Diğer 6 sanık ise beraat etmişti. 5 Şubat 2021'de verilen karar, sanık avukatlarının itirazıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı'nı Eyüp Yeşil'in yaptığı dönemde "görevi kötüye kullanma" suçunun olağanüstü dava zamanaşımı süresinin 12 yıl olduğu bilinmesine rağmen, dosyası gündeme alınmadı. 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasıyla da sanıklar hakkında verilen kararlar zamanaşımına uğradı. Yargılamada alınan cezalar kesinleşmediği için zamanaşımı nedeniyle düştü.