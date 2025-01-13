Yoldu, mezar oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Narlıdere ilçesinde 'Bu kadar da olmaz' dedirten yeni bir icraata daha imza attı. Yukarı Narlıdere Mezarlığında kabirler arasında araç yolu olarak bırakılan alanlardaki parke taşları tek tek söken Mezarlıklar Daire Başkanlığı buralara yeni gömü yaptı. Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde kamulaştırma yapıp yeni mezar yerleri oluşturmak için çalışma yapmak yerine var olan mezarlıklarda yürüttüğü standart dışı uygulama skandal olarak nitelendirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde oluşturulacak yeni mezarlık için kamulaştırma işlemlerini ağırdan alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni mezarlık dolunca 1980'li yıllarda dolduğu için gömüye kapatılan Bergama Eski Kabristanı'na iş makinalarını soktu. Eski mezarların bulunduğu alan, iş makineleri ile dümdüz edilerek yeniden gömüye hazır hale getirildi. Ardından da eski mezarlık, yıllar sonra tekrar gömüye açıldı. Yakınlarını defnetmek için mezarlığa giden vatandaşlar açılan çukurlardan çıkan kemikleri görünce büyük şok yaşadı.

SABAH GÜNDEMİNE TAŞIDI

SABAH, Bergama'da Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın altına imza attığı skandalı 'Büyük saygısızlık' başlığı ile manşetine taşıdı. Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıkta yakınları gömülü olan vatandaşlardan onay almadan yaptığı saygısızlık ilçede büyük tepkiye neden oldu. AK Partili Meclis Üyesi Sebahattin Güzel Büyükşehir Belediyesine yazılı önerge vererek standart dışı uygulama hakkında Büyükşehir'den bilgi istedi.

Bergama Mezarlığındaki skandalın yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı bu sefer Narlıdere'de yeni bir skandala daha imza attı. Yukarı Narlıdere Mezarlığında 15 ve 16. adalarda, ortası parke taşlarla döşenip cenaze araçlarının girmesi için yol olarak düzenlenen alan Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş'ın talimatı ile sessiz sedasız gömüye açıldı. Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin gömü yapılacak alandaki parke taşlarının bir kısmını söküp alana defin yaptıkları görüldü.

VATANDAŞLAR ŞOK OLDU

Hiçbir şeyden habersiz Yukarı Narlıdere Mezarlığında 15 ve 16. adada gömülü olan yakınlarının mezarlarını ziyarete giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Parsel içinde cenaze araçlarının girip çıkması için ayrılan ve üzeri parke taş ile kaplı olan yolun taşlar söküldükten sonra gömüye açıldığını belirten vatandaşlar, "Bu nasıl iş anlamadık. Parke taşları tek tek söküp gömü yapmışlar. Üstelik bunu yaparken de parsel içindeki düzeni tamamen bozmuşlar. Eskiden yol olarak ayrılan yerler şimdi mezarlarla dolmuş. Hangi akla hizmet ederek böyle bir şey yapmışlar anlamak mümkün değil. Akıllarınca yeni mezar yerleri üretmişler ama bunu yaparken de mezarlıktaki düzeni alt üst etmişler. Olacak şey değil" diye konuştu.