Adrese teslim ihale vurgunu

İstanbul'da, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 40 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR MEKTUBU

Soruşturma, savcılığa 25 Ekim 2024'te gönderilen ihbar mektubuyla başladı. Mektuba göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ediyordu. Buradan sağlanan kazançla da bazı siyasilere destek sağlanıyordu. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İBB ve 26 ilçe belediye başkanlığını kazanmasının ardından taşeron firmaların çoğu değiştirildi. İhaleler Aziz İhsan Aktaş'a ait olan veya ortaklık ilişkisi bulunan firmalara verilmeye başlandı.

27 İHALEYE FESAT

İhbar evrakında CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 7, Çekmeköy, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt belediyelerinde 1'er, İBB iştirakleri Halk Ekmek'te 1, İETT'de 7, İSFALT'ta 5, İGDAŞ'ta 3 ihale dosyasına Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün fesat karıştırdığı iddia edildi. Suç örgütünün rüşveti verdikten sonra hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerinin kendi belirledikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları ve böylece başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı. Şebekenin, suçtan elde ettikleri geliri ise yine kendilerine ait çeşitli firmalar üzerinden düzenledikleri faturalarla akladıkları ifade edildi. İhbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Özer için de gözaltı kararı var.

Üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmadan kısa bir süre önce yaptığı çöp toplama ve taşıma, araç kiralama ihalesi de soruşturma kapsamında incelendi. Esenyurt Belediyesi'ne ait iki ihale dosyası incelenince, iki ihaleyi alan firmanın Aziz İhsan Aktaş'a ait Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketi isimli firma olduğu saptandı. Bu bilgiler ışığında ihbar evrakında adları geçen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütündeki 25 kişinin telefonları dinlenmeye başladı. Esenyurt Belediyesi çalışanlarından bazılarının da ifadeleri alındı. Alınan ifadeler ile ihale sürecinde alınan ses kayıtlarının ihbarla uyumlu olduğu tespit edildi. Esenyurt Belediyesi'nde başkan Özer'in görevden alınmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nca belediyede teftiş başlatıldı. Söz konusu iki ihale dosyası hakkında tevdi raporu hazırlandı ve iki ihaleye fesat karıştırıldığı saptandı. Su örgütünün Esenyurt ayağında 25 isim şüpheli olarak dosyaya girdi.

HASTANE SATIŞINDA BÜYÜK VURGUN

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ait Özel Etiler Hastanesi taşınmazı üzerinden de akıl almaz bir vurgun gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gerçek değeri 580 milyon liranın üzerinde olan bu taşınmazın, değerinin 250 milyon lira altında satıldığı belirlendi. İhaleye sadece İhsan Aktaş'la irtibatlı olduğu değerlendirilen üç firmanın katıldığı kaydedildi. Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı.



7 İHALEDEN 566 MİLYON LİRA

Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli firmaların 01.11.2020 yılı itibarıyla Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi, yaklaşık maliyet hesabı ve teknik şartnamelerde yapılan usulsüzlüklerle başka firmaların ihalelere katılımının engellenerek aldığı tespit edildi. Araç kiralama, kent temizliği, akaryakıt alımı ve çöp toplama hizmet alımlarını kapsayan ihalelerin bedellerinin yüzlerce milyon lirayı bulduğu belirlendi. EKAP'ta yer alan bilgilere göre, araç kiralama, kent temizliği, akaryakıt alımı ve çöp toplama hizmet alımlarını kapsayan 17 ihalenin 7'sinin 566 milyon TL'yi bulduğu tespit edildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın adı 30 Aralık 2023'te Diyarbakır'da yaşanan özel jet kazasında gündeme gelmişti. Pistin kapanmasına ve yolcuların mağdur olmasına neden olan özel jetin sahibi Aktaş ile jeti kullanan pilot hakkında soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan Aktaş'ın adı Bağlar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda da gündeme gelmiş, belediyenin düzenlediği bir ihaleye teklif veren 3 firmanın sahibinin de Aktaş olduğu ortaya çıkmıştı. Aktaş'ın akaryakıt kaçakçılığı yaptığı, faturasız mal satarak yakıtla ilgili olmayan alanlarda dahi sahte akaryakıt faturaları kestiği iddia edildi. CHP'li belediyelerin finansmanını yaptığı Aktaş'ın başka belediyelerde de yolsuzluk olaylarına karıştığı öne sürüldü.



CHP VE DEM'Lİ BELEDİYELERE DADANDILAR

SUÇ örgütünün lideri olduğu kaydedilen işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine ihale verenler arasında çok sayıda CHP'li ve DEM'li belediye bulunuyor. Şirketin ihale aldığı CHP'li ve DEM'li belediyerin başında İstanbul, Adana ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile Beşiktaş, Esenyurt, Seyhan, Silifke, Karapınar, Bağlar, Akdeniz, Karaköprü, Bornova, İzmit, Haliliye, Adıyaman, Kartal, Kadıköy, Yüreğir belediyeleri geliyor.



CHP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı. Soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi Aziz İhsan Aktaş da dün öğle saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüpheli Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Balıkesir Edremit'teki yazlığında gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı makamında ve Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'ın yöneticileri ve çalışanları da var. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik de yer alıyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden tutuklu Esenyurt Belediyle Başkanı Ahmet Özer dışında kalan Doğan Aktaş, Hamit Ünal, Kıyaseddin Yağan, Ramazan Murat Aktaş, Tekin Aktaş ile Yusuf Akın ise firari olarak aranıyor.