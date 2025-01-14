Bakan Kurum: Sanayide yeşil dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz

"BU PROTOKOL SANAYİCİMİZİN ÇEVRESEL PERFORMANSINI GÖSTERECEK"

Sanayide Yeşil Dönüşümü hızlandıracak "Çevresel Performansa Esas Veri Paylaşımına İlişkin Protokolü" imzaladıklarını kaydeden Bakan Kurum şöyle devam etti: Bu protokol bize sanayicimizin çevresel performansını gösterecek. Yine, Hava Emisyon Yönetimi (HEY) ve NEFES verilerinden gelen çevresel risk değerlendirmesini hesaplamalara göre yapma imkanını verecek. Çalışmalar bir zincirin halkaları gibi ilerleyecek. Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız. Ardından, yeni iş kollarını, yeni meslekleri, yeni uzmanlıkları oluşturacağız. Türkiye'nin parlak zekaları olan gençlerimize kendilerini gösterecekleri yepyeni alanlar açacağız. Ve nihayetinde sanayicimizle, yenilikçi genç beyinlerimizle Türk sanayisini, rekabet gücümüzü, istihdamımızı ve üretimimizi olabilecek en üst seviyeye çıkaracağız.

"BELEDİYELERİN HALA MARMARA'YI KİRLETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum konuşmasında Marmara'da yaşanan müsilaj kriziyle ilgili 22 maddelik eylem planında yer alan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin ilgili belediyelerce hala yapılmadığına da dikkat çekti: Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını, yapmaları gereken iş ve işlemleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyor, Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum.

"BELEDİYELERİMİZE AYRIM YAPMADAN YARDIM EDİYORUZ"

Bakan Kurum, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan tüm belediyelere millete hizmet noktasında destek verildiğinin altını çizdi: İnanın biz belediyelerimize, hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz. Bugün tüm belediyelerin Bakanlığımızda bekleyen tek bir konusu bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar. Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme dönemi artık sona ermiştir. Hiçbir iş yapmadan, doğamıza, çocuklarımızın yarınlarına hiçbir olumlu katkı vermeden, insanımızdan destek bekleme dönemi artık tamamen kapanmıştır, herkes ne söz verdiyse yapmalıdır.

BAKAN KACIR: BİZLER İÇİN REHBER OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda sanayinin tüm alanlarında yeşil dönüşümü sağlayacak çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın düzenlemeleri çerçevesinde, imalat sanayi şirketlerimizin yeşil taksonomiye uyum dereceleri ve yine bu kapsamda mevcut en iyi teknikleri hangi ölçüde uyguladıklarının tespiti bizler için destek programlarımızın değerlendirme aşamasında bir rehber olacak" diye konuştu.



VARANK: ÜRETİCİLERİMİZ ULUSLARARASI FİNANSMANA KOLAY ULAŞACAK

Törende konuşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, imzalanan protokolün sanayiciler için önemine dikkat çekti: Yeşil dönüşümün önündeki en önemli engellerden bir tanesi finansmana erişimde yaşanan zorluklar. İşte bu iş birliği protokolü sayesinde özellikle yurt dışı finans kuruluşlarıyla paylaşılacak verilerle birlikte sanayicilerimiz, üreticilerimiz uluslararası finansmana daha kolay bir şekilde ulaşmış olacaklar.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, yönetmelik kapsamında üretimlerini çevre, enerji, su, atık su ve kaynak verimliliği açısından en temiz tekniklerle gerçekleştiren sanayi tesisleri için Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenlenerek çevresel performans durumlarının ortaya konulacağını söyledi.

Törene, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve Kredi Kayıt Bürosu AŞ (KKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ege Gültekin de katıldı. Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKB arasında çevresel performansa esas veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.