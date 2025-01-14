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Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:14

Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

DHA
Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen kahvaltıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu. Başkan Erdoğan'ın ise gündemdeki çalışmalar ve parti kongrelerine ilişkin çeşitli talimatlar verdiği ifade edildi. Basına kapalı gerçekleşen program, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın ayrıca parti genel merkezinde bazı bakanları kabul ettiği ve bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı belirtildi. Erdoğan'ın partideki toplantıları devam ediyor.

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Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi
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