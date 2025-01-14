Başkan Erdoğan PKK’nın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde 36 yıl önce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

PKK SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞTI

Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde masum sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlemişti.

"İkiyaka katliamı" olarak anılan bu saldırı sonucunda, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını kaybetmişti.