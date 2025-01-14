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Giriş Tarihi: 14.1.2025 16:38

CHP’li Marmaris Belediyesinde büyük skandal! Yasaya aykırı evrak düzenleyen eski yönetime suç duyurusu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sinpaş Kızılbük GYO'nun bölgedeki bütün ruhsatlarının Marmaris Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu. Ünlü, “Sinpaş’ın 1. 2. ve 3. etaptaki toplam 58 adet ruhsat iptal edilmiştir. Ve yasaya ve mevzuata aykırı Belge, evrak düzenleyen eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
CHP’li Marmaris Belediyesinde büyük skandal! Yasaya aykırı evrak düzenleyen eski yönetime suç duyurusu

Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük GYO'nun inşaat projelerine ilişkin büyük bir gelişme yaşandı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede devam eden Sinpaş Kızılbük inşaatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü, belediyenin yaptığı incelemeler sonucunda Sinpaş Kızılbük GYO'nun 1. 2. ve 3. etap projelerine ait toplam 58 adet ruhsatın iptal edilmesine karar verildiğini belirtti. İptalin ardından, inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu ve eski belediye yönetimi hakkında idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında yapılan incelemeler neticesinde idari soruşturma başlatıldığını duyuran Ünlü, "Ve yasaya ve mevzuata aykırı belge, evrak düzenleyen eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Savcılık suç duyurusunda da önümüzdeki süreçte bulunacağız" dedi.

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CHP’li Marmaris Belediyesinde büyük skandal! Yasaya aykırı evrak düzenleyen eski yönetime suç duyurusu
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