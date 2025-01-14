CHP’li meclis üyelerine ballı maaş

İstanbul'da CHP'li Sarıyer Belediyesi, CHP'li meclis üyelerini belediye bünyesindeki spor kulüplerinin yönetimine getirerek maaşa bağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda 12 CHP'li meclis üyesini belediye iştiraki SARBEL'de maaşa bağlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bu kez Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yönetim kurulu üyelerini CHP'li meclis üyelerinden oluşturdu. Başkan Aksu'nun özel kalem müdürü, sportif anlamda bir çalışması ve deneyimi bulunmayan Armağan Büyükkarakaş Sarıyer Belediyespor'a Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sarıyer Belediyesi'nin Beşiktaş Belediyesi'nden transfer ettiği Mali Hizmetler Müdürü Meltem Sarıoğlu Aydıner de kulübe başkan yardımcısı olarak atandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni olduğu öğrenilen Aydıner, böylece Sarıyer Belediyesi'ndeki görevinden kazandığı maaşa bir ek gelir daha eklemiş oldu. Aksu'nun yönetim kurulu üyesi olarak maaşa bağladığı bir diğer isim de hem Sarıyer Belediye meclis üyesi hem de CHP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç oldu. Sunay Sevinç'in ayrıca SARBEL'e atanan meclis üyeleri arasında yer aldığı dikkat çekti. Sarıyer Belediye Spor'a diğer atanan ise meclis üyesi Ziya Genç oldu.