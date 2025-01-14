Emine Erdoğan’dan Aile Yılı mesajı: Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen 'Aile Yılı', hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen 'Aile Yılı', hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle" ifadelerini kullandı.