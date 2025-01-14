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Giriş Tarihi: 14.1.2025 08:42 Son Güncelleme: 14.1.2025 08:44

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

AA
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlıları tespit etti.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
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