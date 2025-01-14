Mescid-i Aksa İmamı A Haber’e konuştu: Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

"ERDOĞAN'IN TUTUMU ONURLU BİR TAVIRDIR"

Şeyh Sabri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ve görüşmenin İsrail medyası tarafından hedef gösterildiğini söyledi:

"Görüşmenin yapıldığı gün İsrail medyası beni ve Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur. Türk halkı da Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısıdır. Bu desteğin olumlu etkileri olacak ve İsrail, Türkiye'nin baskılarına boyun eğecektir."

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki durumu dikkatle dinlediğini ifade eden Sabri, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin önemine dikkat çekti.