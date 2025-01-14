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Giriş Tarihi: 14.1.2025 11:47 Son Güncelleme: 14.1.2025 12:06

MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!

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MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz
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