SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek aileyi ailenin önemine tüm dünyaya haykıran tek lider oldu ve onu yansıttı. Aile küçük bir toplumdur. Toplumda büyük bir ailedir dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Şimdi aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve 14 Mayıs'ta 15 Mayıs Uluslararası aile gününde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında pekçok bakan, kamu kurumlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe günü de Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul.

SAĞLIKLI NÜFUS YAPIMIZI DESTEKLEYECEK ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Diğer yandan hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu icra kurulunda Nüfus Politikaları Kurulunda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak da bu kapsamda ele alındı. Aile yılının inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum.