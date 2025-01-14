Türkiye’nin gündeminden terörü çıkaracağız

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuştu:Terör, demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Emperyalist projelere karşı duruşumuzu netleştiriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin gündemini terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Cumhurbaşkanı'mız çalışmalara öncülük etti. Bu konuda iç cepheyi güçlendirmeliyiz. Taviz söz konusu değil. Kırmızı çizgilerimiz belli. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Kardeşlik diyoruz. Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmaktır. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye'de. Suriye'de teröre izin vermeyiz. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz buna yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD'dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye 'Suriye Suriyelilerindir' yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Suriye'de olan her şey bizi ilgilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruriyettir.2024'ten 2025'e değişmeyen önceliğimiz depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanı'mız deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor.Siyasi tartışmaların ve mücadelelerin mezhep kimlikleri üzerinden tanımlanması son derece tehlikelidir ve sakıncalıdır. Bu işe girilmemesi gerekiyor. Sünni de bizim canımız, Alevi de bizim canımız.