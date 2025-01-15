Alışveriş merkezinde feci kaza

Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Havalandırma borularında çalışan işçi Sezer Pekruh (50) bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sezer Pekruh ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pekruh, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın meydana geldiği AVM'de inceleme başlatarak olayla ilgili soruşturma başlattı.