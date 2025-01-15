Ankara’da kritik zirve! Suriye yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapıyor: Dikkat çeken mesajlar

GÖZLER ANKARA'DA YAPILACAK KRİTİK ZİRVEDE!

Bugün ise gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.