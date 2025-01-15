Bahçeli ev hayalimdi, devletim gerçeğe dönüştürdü

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de yaşayan depremzedeler, TOKİ'nin yaptığı köy evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. O ailelerden biri de 30 yıllık evli Mustafa (49) ve Gülsemin (49) Üstünel çifti. Üstünel çifti depreme Kadirli İlçesi'nde yakalandı. Çiftin oturdukları bina ağır hasar aldı ve daha sonra yıkıldı. Çift bir süre konteynerde bir süre de yakınlarının yanında kaldı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Topraktepe Köyü'nde yapılan 53 adet köy evinden biri Üstünel ailesine çıktı. Çift anahtarlarını alarak yeni yuvalarına taşındı. Bir yandan evlerini düzen çift diğer taraftan bahçelerini çapalayarak sebze-meyve tohumları atıp fidanlar dikmeye başladı.

Kayınbabasının adına çıkan yeni yuvalarında mutlu olduklarını dile getiren Gülsemin Üstünel, "Kura çekildikten sonra büyük bir heyecanla evlerimizin yapılmasını beklemeye başladık. Hatta bizimle dalga geçenler bile oluyordu. 'Maket yapıyorlar' diyorlardı. Her gün işe gidiş dönüşte eşimle inşaatı gören bir tepede durup çalışmaları izliyorduk. Ekipler gece-gündüz çalışıyorlardı. Evimize yerleşir yerleşmez hemen bahçemizi ektik. Çünkü benim en büyük hayalim bahçeli bir eve kavuşmaktı. 6 Şubat'taki depremden sonra hayallerim olmaz artık diyordum. Ama devletim benim hayalime kavuşturdu" diyerek sevincini dile getirdi. Eşi ile yeni evlerinin bahçesine diktiği ağaçtaki limonları toplayan Mustafa Üstünel de, "Hiçbir zaman umudumu yitirmedim, çünkü evimizi yapacaklarını biliyordum" diye konuştu.