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Giriş Tarihi: 15.1.2025 19:01

Bakan Göktaş ile KKTC Başbakanı Üstel bir araya geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede ortak değerlerden biri olan aile yapısını koruyarak daha güçlü bir KKTC inşa etmek için birlikte çalışmalara devam edileceği mesajı verildi.

DHA
Bakan Göktaş ile KKTC Başbakanı Üstel bir araya geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile aile destek mekanizmaları, sosyal politikalar ve hizmetler başta olmak üzere birçok alanda müşterek çalışmalarımızı derinleştirme konusundaki kararlılığımızı vurguladık.

Ortak değerimiz olan aileyi koruyarak geleceğe taşımak ve daha güçlü bir KKTC'yi tesis etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana teşekkür ediyorum" dedi.

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Bakan Göktaş ile KKTC Başbakanı Üstel bir araya geldi!
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