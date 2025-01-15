Bakan Göktaş ile KKTC Başbakanı Üstel bir araya geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile aile destek mekanizmaları, sosyal politikalar ve hizmetler başta olmak üzere birçok alanda müşterek çalışmalarımızı derinleştirme konusundaki kararlılığımızı vurguladık.