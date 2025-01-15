Bakan Tekin’den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatlarda bazı adaylara düşük ya da yüksek puan verildiğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Bu iddialara ilişkin eylem yapmanın doğru olmadığını belirten Tekin, "İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde değerlendirilir, sonra da usulü bellidir ve yargıya başvurulur. Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok." diye konuştu.

Mülakatlarda, adayların performansına göre notlar verildiğini ve buna göre de sıralama yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notundan 2 puan fazla aldım, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz, varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ: YÜZDE 5 ORANINDA ZAM YAPABİLİRLER

Bakan Tekin, özel okullarda fahiş ücret artışı yapıldığı iddialarına ilişkin bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, bu konuda geçen hafta bir yönetmelik yayımladıklarını söyledi.

Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." ifadelerini kullandı.