Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Giriş Tarihi: 15.1.2025 23:08 Son Güncelleme: 15.1.2025 23:18

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Gazze'nin kahraman halkına selam gönderen Başkan Erdoğan, ateşkes görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Filistin halkının daima yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Anlaşmanın, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
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