CHP’li belediyeler satmaya devam ediyor: İBB satışı onayladı!

Ayrıca yine 18 numaralı maddede 13 adet taşınmaz satılıyor. 1361 metrekare de onlar. Bugün İBB'nin 6 bin 133 metrekare taşınmazının satışına karar veriyoruz. Geçen dönem 3 milyon 294 bin 821 metrekare, bu dönem de 2024 yılı mart ayından bu tarafa bugünkünü de eklediğimizde 516 bin 234 metrekare olmak üzere toplam 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satışı yapmış oluyorlar. Gayrimenkul satışına karşı olan CHP, 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satıyor. Bu durum, 'Seçimden önce başka, seçildikten sonra başka' olan tavrın çok net ve açık örneğidir." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada taşınmaz satışları, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan, Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki isimsiz yolların; "Antik Sokağı", "Aziz Sancar Caddesi", "Bathonea Caddesi", "Kültür Sokağı", "Liman Sokağı", "Mozaik Sokağı", "Özlem Türeci Sokağı", "Sarnıç Sokağı", "Tahsin Salihoğlu Caddesi", "Uğur Şahin Sokağı", "Mehmet Taşdelen Caddesi " ve "Adasu Sokağı" olarak isimlendirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.